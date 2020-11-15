Правозащитники сообщают о 135 задержанных на протестах в Белоруссии

В Белоруссии на акциях протеста задержали 135 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Такие данные были представлены на 14.25 мск, список продолжает дополняться.

Большинство задержаний происходит в Минске.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

26 октября Тихановская объявила о начале всенародной забастовки.

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