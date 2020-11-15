В молдавской Варнице произошли столкновения полиции с оппозицией

В населенном пункте Варница в Молдавии произошли столкновения полиции со сторонниками оппозиции, передает ТАСС.

По данным агентства, группа участников приднестровского конфликта и ряд депутатов парламента пытались перекрыть дорогу, чтобы заблокировать доступ к избирательным участкам для молдавских граждан с левого берега Днестра (непризнанное Приднестровье. — прим. «Газеты.Ru»).

15 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов.

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