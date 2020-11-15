В районе взрыва светошумовой гранаты в Минске есть пострадавшие

В районе станции метро «Пушкинская» в Минске есть пострадавшие, передает ТАСС.

Предположительно, граждане пострадали при взрыве светошумовой гранаты.

Одна из пострадавших — женщина с перевязанной ногой. По словам очевидцев, она получила травму «от осколка светошумовой гранаты».

Ранее сообщалось о взрывах нескольких светошумовых гранат недалеко от станции метро «Пушкинская», где проходит акция протеста. Известно, что против митингующих также применяли слезоточивый газ.

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