Против протестующих в Минске применили светошумовые гранаты
Бернст Ю.
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Несколько светошумовых гранат взорвались рядом с метро «Пушкинская» в Минске, где происходят столкновения протестующих с ОМОНом, передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев
По их данным, против протестующих применили как минимум три светошумовые гранаты.
После этого рядом с метро продолжились задержания.
Ранее сообщалось, что силовики применили слезоточивый газ при разгоне участников митинга в Минске.
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