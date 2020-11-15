Против протестующих в Минске применили светошумовые гранаты

Несколько светошумовых гранат взорвались рядом с метро «Пушкинская» в Минске, где происходят столкновения протестующих с ОМОНом, передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев

По их данным, против протестующих применили как минимум три светошумовые гранаты.

После этого рядом с метро продолжились задержания.

Ранее сообщалось, что силовики применили слезоточивый газ при разгоне участников митинга в Минске.

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