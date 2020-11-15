В Вашингтоне задержаны около 20 человек после стычек сторонников и противников Трампа
После митинга в поддержку действующего президента США Дональда Трампа на улицах Вашингтона начались столкновения. Об этом пишет NBC Washington.
14 ноября в американской столице прошел многотысячный митинг против результатов президентских выборов. К вечеру на улицы вышли и противники Трампа.
По данным издания, как минимум один человек получил ножевые ранения в результате драки между двумя большими группами людей. Пострадавший находится в критическом состоянии.
Всего в Вашингтоне было задержано не менее 20 человек, двое сотрудников полиции получили ранения.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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