В Москве выявили еще 6 271 случай COVID-19
Катерина Медведева
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В Москве за прошедшие сутки выявили 6 271 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за минувший день были госпитализированы 1219 инфицированных пациентов. На аппаратах ИВЛ в столице находятся 379 человек.
Всего коронавирус подтвержден у 510 214 жителей Москвы, выздоровели 367 613 пациентов, скончались 7 787.
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