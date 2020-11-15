Бездомный ранил подростка ножом в Петербурге

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В Невском районе Петербурга подростка госпитализировали с ножевым ранением. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел вечером 14 ноября на проспекте Пятилеток. Предварительно, 16-летний подросток был ранен бездомным.

На данный момент поисками нападавшего занимается полиция.

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