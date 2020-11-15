За сутки в Москве 4266 пациентов вылечились от коронавируса

За последние сутки 4 266 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и борьбе с коронавирусом.

Таким образом, за все время московские врачи вылечили от коронавируса 367 613 человек.

Всего в столице зафиксировано 503 943 случая заражения коронавирусом. Скончались 7 787 пациентов.

В России на сегодняшний день выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19.

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