За сутки в Москве 4266 пациентов вылечились от коронавируса
Бернст Ю.
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За последние сутки 4 266 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и борьбе с коронавирусом.
Таким образом, за все время московские врачи вылечили от коронавируса 367 613 человек.
Всего в столице зафиксировано 503 943 случая заражения коронавирусом. Скончались 7 787 пациентов.
В России на сегодняшний день выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19.
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