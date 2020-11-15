Более 1,3 млн жителей Аргентины заразились коронавирусом
Павел Посадский
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Более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Аргентине с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.
Так, по информации министерства, за последние сутки COVID-19 в республике заболели 8 468 человек, в начала пандемии — 1 304 846.
Число жертв инфекции в стране, по последним данным, возросло до 35 307. Отмечается, что 262 человека погибли за прошедшие 24 часа.
На сегодняшний день в Аргентине выздоровели 1 119 366 заразившихся.
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