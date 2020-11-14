Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число летальных исходов COVID-19 в столице увеличилось до 7787, следует из данных оперштаба.
В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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