Министр здравоохранения Украины заболел COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о заражении коронавирусом нового типа.

«Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, я получил положительный тест на COVID-19», – написал глава украинского минздрава на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в настоящее время находится на самоизоляции и продолжит работать в удаленном формате.

По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 489 808 человек, летальных случаев – 8 947.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались.

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