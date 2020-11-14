ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 53,16 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 657 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 17.32 мск, в ВОЗ поступили сведения о 53 164 803 инфицированных и 1 300 576 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 657 312, а умерших — на 9 797.

Ранее в ВОЗ заявили, что необходимо отдать «приоритет на высшем политическом уровне» подготовке к ЧС, в том числе к новой пандемии. Эта тема станет основной для обсуждения на второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Первая прошла в мае и была полностью посвящена проблемам COVID-19, теперь же специалисты поднимут вопросы, связанные с другими заболеваниями.

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