В Одессе протестующие против «карантина выходного дня» перекрыли дорогу

Предприниматели в Одессе на Украине устроили акцию протеста из-за введенного «карантина выходного дня» и перекрыли дорогу возле Киевского рынка. Об этом сообщает издание «Думская».

«По требованию администрации рынка сегодня почти все ларьки, в которых торгуют одеждой и обувью, с утра были закрыты. В то же время стоящие по соседству павильоны с продуктами питания могут спокойно продолжать работать. Продавцы одежды считают это несправедливым», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство Украины объявило о введении в стране «карантина выходного дня» с 14 по 30 ноября. По новым требованиям, на выходных в республике будет разрешено работать только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям. Остальные компании и учреждения, в том числе предприятия общепита, должны быть закрыты.

По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 489 808 человек, летальных случаев – 8 947.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

— Надежда Савченко назвала карантин на Украине преступлением против граждан

— Украина обновила рекорд по числу заражений коронавирусом