В Одессе протестующие против «карантина выходного дня» перекрыли дорогу
Предприниматели в Одессе на Украине устроили акцию протеста из-за введенного «карантина выходного дня» и перекрыли дорогу возле Киевского рынка. Об этом сообщает издание «Думская».
«По требованию администрации рынка сегодня почти все ларьки, в которых торгуют одеждой и обувью, с утра были закрыты. В то же время стоящие по соседству павильоны с продуктами питания могут спокойно продолжать работать. Продавцы одежды считают это несправедливым», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, правительство Украины объявило о введении в стране «карантина выходного дня» с 14 по 30 ноября. По новым требованиям, на выходных в республике будет разрешено работать только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям. Остальные компании и учреждения, в том числе предприятия общепита, должны быть закрыты.
По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 489 808 человек, летальных случаев – 8 947.
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