В Греции закрывают школы из-за растущего числа заражений коронавирусом
Катерина Медведева
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Власти Греции временно приостанавливают работу всех школ и детских садов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает France 24.
По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, школы будут закрыты до 30 ноября.
«Закрытие начальных школ — было последним, что мы хотели делать. Это говорит о том, насколько серьезная сложилась ситуация», — объяснил министр.
Средние образовательные учреждения в Греции уже приостановили очную работу, с прошедшего понедельника учеба проходит дистанционно.
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