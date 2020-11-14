Вирусолог назвал наиболее подверженных тяжелому течению COVID-19 людей

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что тяжелая форма коронавируса нового типа грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями кровообращения и иммунной системы. Об этом он сказал в интервью «Парламентской газете».

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», — сказал Зверев.

Ученый отметил, что остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически не грозит тяжелое течение COVID-19.

По словам Зверева, вероятность заражения от человека с тяжелой формой болезни выше, однако прямой зависимости здесь нет. Люди, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества наравне с бессимптомными носителями, указал он.

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