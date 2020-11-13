Черногория ввела комендантский час из-за коронавируса
Черногория ужесточила меры против коронавируса, в том числе ввела комендантский час с 21.00 до 5.00. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кенан Храпович, пишет ТАСС.
«Каждый из нас может помочь улучшению ситуации. Если вы здоровы — соблюдайте дистанцию, мойте руки, носите маску, если подозреваете, что больны, — изолируйтесь», — сказал Храпович.
Меры вступают в силу 15 ноября и будут действовать две недели. Магазины и кафе будут работать до 20.00, запрещаются междугородние поездки и собрания свыше четырех человек, священнослужители будут проводить обряды без присутствия верующих.
В Черногории коронавирусом заразились 25 509, скончались 364 пациента с COVID-19. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.
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