Врач рассказал, сколько детей в Москве были госпитализированы с коронавирусом

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов заявил, что с начала пандемии в столице были госпитализированы более 2 тыс. детей, которые заразились коронавирусом, пишет газета «Известия».

«Всего в московские больницы Москвы были госпитализированы около 2 тысяч детей», — сказал врач.

Так, по его словам, всего коронавирусом в Москве заразились около 35 тыс. детей, однако доставлены в больницы были только те, у кого заболевание протекало в средней (92,5%) или тяжелой форме (4,3%).

Педиатр также рассказал о специфике протекания коронавируса у несовершеннолетних: ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит.

Он добавил, что коронавирус у детей нередко может стать причиной мультисистемного воспалительного синдрома — тяжелого поражения всех систем организма.

«Яркой характеристикой COVID-19 у детей является то, что он поражает несколько жизненно важных органов и, прежде всего, легкие и сердце», — отметил Османов.

По последним данным, коронавирусом в Москве с начала пандемии заразились более 497 тыс. человек, скончались 7 643 пациента.

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