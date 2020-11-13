Источник назвал причину пожара в рязанском ТЦ

Причиной пожара в торговом центре «М5 Молл» в Рязани могло стать короткое замыкание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника. Короткое замыкание рассматривается как вероятная причина пожара. При этом внимание уделяется и другим версиям, одной из них является нарушение требований пожарной безопасности, добавили в экстренных службах.

Ранее стало известно, что в крупном торговом центре «М5 Молл» в Рязани произошел пожар. Площадь возгорания достигла 500 кв.м. У горящего здания обрушилась крыша и часть стены. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из здания более 1,2 тысячи человек.

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