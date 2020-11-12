Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование в столице увеличено

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столичных поликлиниках более чем на тысячу увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так, теперь число ежедневно доступных для взрослых москвичей слотов равно 4860, для детей оно составляет 1170.

Как уточняется, для этого были изменены часы работы процедурных кабинетов в медучреждениях.

Ранее стало известно, что бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус взрослой сети доступно в 162 поликлиниках столицы, детской — в 45 больницах. Спустя трое суток после сдачи анализов узнать результаты можно на портале mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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