Врач оценил опасность бессимптомного течения COVID-19
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что бессимптомное течение коронавируса нового типа не несет никакой опасности для человека. Об этом он сказал в эфире НСН.
Он отметил, что при таком течении COVID-19 человек не испытывает никаких болезненных ощущений. У него отсутствуют воспаления и отклонения в состоянии здоровья, пояснил специалист.
По словам врача, бессимптомное течение коронавирусной инфекции не является болезнью.
«Человек получает инфекцию, она какое-то время живет на слизистой, потом иммунная система реагирует и вырабатывает антитела на этот вирус, на этом для него инфекционный процесс заканчивается», — сказал Болибок.
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