Московский суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Валерия Исполатова
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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Федоткина по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»).
Суд избрал для Федоткина меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Других данных о подозреваемом в суде не сообщили.
По действующему законодательству, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.
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