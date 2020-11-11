Московский суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Федоткина по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Суд избрал для Федоткина меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Других данных о подозреваемом в суде не сообщили.

По действующему законодательству, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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