В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, пишет оперштаб в Telegram.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее погибли 73 человека. Всего в умерли 7 573, заразились 485 545, выздоровели 350 746 москвичей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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