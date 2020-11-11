В этом году планируется привить не меньше 1,5 миллиона россиян
Около полутора миллионов россиян будут привиты от коронавируса до конца 2020 года, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет «Интерфакс».
«Не меньше 1,5 млн привьются в этом году», — сказал Гинцбург.
Медик добавил, что вакцину получили уже 40-45 тысяч россиян. По его словам, массовая вакцинация должна начаться в конце ноября - начале декабря.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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