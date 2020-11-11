В Варшаве несколько полицейских получили ранения на марше националистов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главную комендатуру полиции.

Отмечается, что хулиганы напали на полицейских, из-за чего последние применили слезоточивый газ.

«В целях восстановления общественного порядка в рамках действующего законодательства проводятся мероприятия подразделениями полиции. Несколько полицейских получили ранения. Используются средства прямого принуждения, в том числе перцовый газ и в отдельных случаях гладкоствольное оружие», — сообщили правоохранители.

В Варшаве проходит многотысячная манифестация по случаю 102-й годовщины независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Власти не санкционировали это мероприятие из-за запрета собраний на фоне пандемии.

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