В Италии число заражений коронавирусом превысило миллион

В Италии за сутки коронавирусом заразился 32 961 человек, что увеличивает общее число выявленных случаев до 1 028 424, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

За последние 24 часа скончались 623 человека, что стало максимальным с апреля. Всего в Италии погибли 42 330, выздоровели 363 023 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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