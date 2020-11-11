В России от коронавируса привились более 45 тысяч человек

Директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в момента регистрации в РФ вакцины от коронавируса «Спутник V» ею были привиты от 45 до 50 тыс. человек, передает «Интерфакс».

«Если 11 августа вакцина была зарегистрирована, на сегодняшний день провакцинировано этим препаратом около 45-50 тысяч людей», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что большинство привитых — граждане из группы риска, в том числе и врачи, которые работают в «красной зоне».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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