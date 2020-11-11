Собянин заявил, что в Москве не будет новогодних гуляний из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новогодние праздничные гуляния не состоятся в столице из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

«Массовые мероприятия, очевидно, проводиться не будут в этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия», — сказал мэр.

По его словам, эти и другие карантинные мероприятия являются в сложившейся ситуации необходимыми. Они будут действовать как минимум до 15 января.

По последним данным, в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 485 545 человек. Активная форма COVID-19 сейчас наблюдается у 127 297 пациентов.

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