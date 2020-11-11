В Ереване полиция освободила всех задержанных на оппозиционной акции

Армянская полиция освободила всех задержанных на оппозиционной акции в Ереване, передает Sputnik Армения.

«Все активисты, доставленные стражами порядка в отделения полиции в ходе акции протеста оппозиции, освобождены. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в пресс-службе ведомства», — пишет Sputnik.

Всего полиция задержала 153 человека.

В Ереване проходит массовый протест. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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