Убившего 3 человек в Воронеже солдата арестовали на 2 месяца

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца солдата-срочника Антона Макарова, убившего трех человек на аэродроме в Воронеже. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому Макарову А.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно», — сообщили в суде.

По данным СК России, 9 ноября 20-летний Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный подозреваемый скрылся. Макарова задержали в 47 км от Воронежа.

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