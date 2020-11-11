Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал самые опасные места во время пандемии.

По его словам, самым опасным местом является метро, так как там не циркулирует открытый воздух, что позволяет легче распространяться частицам вируса. Также высокий риск заражения есть в закрытых помещениях, особенно если там действует неправильная система кондиционирования, например в тренажерных залах или ресторанах.

«В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться», — отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Аграновский добавил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле.

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