Мурашко посоветовал россиянам встретить Новый год в кругу семьи

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать контакты в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты», — посоветовал он.

Глава Минздрава также призвал россиян встретить Новый год в узком кругу семьи, в том числе, чтобы «создать определенные условия безопасности».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не подходи к Деду Морозу: как пандемия изменит новогодние елки

— Новогодних гуляний в Москве в этом году не будет