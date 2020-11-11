Мурашко посоветовал россиянам встретить Новый год в кругу семьи
Катерина Медведева
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости минимизировать контакты в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты», — посоветовал он.
Глава Минздрава также призвал россиян встретить Новый год в узком кругу семьи, в том числе, чтобы «создать определенные условия безопасности».
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