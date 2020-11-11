Голикова перечислила регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, наиболее критичным он является в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве.

Голикова пояснила, что речь идет о рассчитанном на 100 тысяч человек показателе.

Согласно последним данным, за весь период пандемии в России выявлено 1 836 960 случаев заболевания. При этом умерли 31 593 пациента, а выздоровели — 1 369 357 человек.

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