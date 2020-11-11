Собянин: новые ограничительные меры в Москве могут принять через 2-3 недели

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые ограничения по коронавирусу в столице могут быть введены через 2-3 недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, дальше будем принимать какие-то решения», — сказал градоначальник.

По его словам, новые решения должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, но гарантированно обеспечивать медицинскую помощь населению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин ввел новые ограничения из-за COVID-19

— Власти Москвы не обсуждают введение полного локдауна для ресторанного бизнеса

— Собянин: через несколько месяцев мы выйдем из пика