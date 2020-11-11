Собянин: новые ограничительные меры в Москве могут принять через 2-3 недели
Катерина Медведева
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые ограничения по коронавирусу в столице могут быть введены через 2-3 недели. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, дальше будем принимать какие-то решения», — сказал градоначальник.
По его словам, новые решения должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, но гарантированно обеспечивать медицинскую помощь населению.
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