Роспотребнадзор: COVID-19 живет в организме комаров не более суток
Елизавета Мележенкова
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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, могут ли комары переносить коронавирус. Об этом сообщает радио Sputnik.
По ее словам, в большинстве видов комаров COVID-19 гибнет в течение 24 часов.
Кроме того, как правило переносимые комарами вирусы и бактерии не провоцируют респираторных заболеваний, поскольку размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем.
Отмечается, что Казань основывалась на проведенном в текущем году исследовании. В ходе эксперимента были проверены основные распространенные в Китае виды комаров.
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