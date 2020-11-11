Роспотребнадзор: COVID-19 живет в организме комаров не более суток

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, могут ли комары переносить коронавирус. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, в большинстве видов комаров COVID-19 гибнет в течение 24 часов.

Кроме того, как правило переносимые комарами вирусы и бактерии не провоцируют респираторных заболеваний, поскольку размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем.

Отмечается, что Казань основывалась на проведенном в текущем году исследовании. В ходе эксперимента были проверены основные распространенные в Китае виды комаров.

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