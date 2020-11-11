На поверхностях в метро и автобусах Москвы не обнаружили следы COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову.
Исследование проводилось с 10 сентября по 3 ноября. За этот период было взяло около 8,5 тыс. проб на наличие РНК коронавируса на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры.
«По результатам проведенных исследований смывов, согласно экспертным заключениям, выполненным аккредитованной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», РНК коронавируса не обнаружено», — говорится в письме.
Отмечается, что пробы были взяты на различных объектах столичного метров вагонах подвижного состава, а также на трех международных автовокзалов и в городском наземном транспорте.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражение коронавирусом чаще всего происходит в общественном транспорте.
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