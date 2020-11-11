Техас стал первым штатом США, где выявили более 1 млн случаев COVID-19
Катерина Медведева
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Техас стал первым американским штатом, где за время пандемии выявили больше 1 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу.
За прошедший день в штате зафиксировали 10,8 тыс. новых случаев инфицирования.
Всего в США зарегистрировано более 10,2 млн случаев заражения, почти 240 тыс. человек скончались, выздоровели 3,9 млн пациентов.
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