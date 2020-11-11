В Ереване задержан лидер армянской оппозиции Гагик Царукян

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали лидера самой крупной оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата от фракции «Процветающая Армения» Ивету Тоноян.

Цурцкян вместе с другими оппозиционным лидерами созвал митинг в центре Еревана на фоне совместного заявления по Карабаху.

«Царукян задержан, он сейчас находится в здании СНБ», — заявила депутат.

До этого стало известно о задержании нескольких десятков протестующих.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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