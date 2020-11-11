В России выявлен выявлено 19 851 новый случай коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 19 851 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что 24,9% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

В общей сложности с начала эпидемии в стране зафиксировано 1 836 960 случаев заболевания.

За последние сутки жертвами COVID-19 стали 432 человека, за весь период — 31 593. Вылечились от инфекции 1 369 357 пациентов, из них — 18 616 человек за последние 24 часа.

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