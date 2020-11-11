Мясников назвал главные ошибки при лечении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки допускают пациенты с COVID-19 при лечении на дому. Его слова передает РИА «Новости».

Врач отметил, что не существует «радикального средства», которое мгновенно облегчает участь больного.

Коронавирус не стоит лечить антибиотиками, поскольку таким образом можно выработать к ним резистентность, что чревато проблемами в будущем, утверждает Мясников. При этом, по его словам, в борьбе с COVID-19 эта группа препаратов может и не помочь.

Медик также предостерег заболевших от приема разжижающих кровь препаратов, которые показаны лишь небольшому проценту тяжелых больных. Эти препараты могут привести к кровоизлияниям в мозг или желудочно-кишечными кровотечениям.

При повышенной температуре следует принимать парацетамол, а как вспомогательные средства витамины D, С, препараты цинка и интерфероны в каплях в нос, добавил Мясников.

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