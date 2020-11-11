Минздрав: вакцинированные от COVID-19 заражаются до вырабатывания антител

У пациентов, которые вакцинировались от коронавируса, но все-равно заразились, еще не выработались антитела, для этого потребуется около трех недель после введения второго компонента вакцины. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что три алтайских медика, которым поставили вакцину «Спутник V», заболели коронавирусом.

Кузнецов пояснил, что спустя 21 день после первого вакцинирования пациенту должны ввести вторую инъекцию.

«Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции – в это время идет процесс формирования иммунитета», — сказал специалист.

По его словам, случаи положительных тестов на коронавирус у граждан, получивших вакцину, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, так как прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации.

Кузнецов также добавил, что вакцинированным пациентам следует продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.

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