В Москве за сутки 3 857 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве за минувшие сутки 3 857 пациентов вылечились от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Таким образом, число людей, вылечившихся от COVID-19 за все время в Москве, увеличилось до 350 746.
Общее число летальных исходов COVID-19 в столице на сегодняшний день — 7 502.
В России выявили более 1,8 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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