Институт русского языка назвал главные слова 2020 года

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» главными словами 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора филологических наук, научного руководителя проекта «Слово года» института имени Пушкина Михаила Осадчего.

Он рассказал, что эксперты отобрали самые обсуждаемые темы года, с большим отрывом лидируют пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию РФ.

На основе анализа текстовых блоков были отобраны ключевые слова, пояснил Осадчий.

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