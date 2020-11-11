Правительство Украины предложило отселять «представляющих угрозу» россиян
Украинское правительство подготовило законопроект, который предполагает принудительное отселение граждан России на время обострения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Документ был направлен на рассмотрение в Верховную раду Украины.
В нем уточняется, что вопрос отселения будет касаться тех россиян, кого Служба безопасности страны определит как «угрожающих нацбезопасности». Кроме того, там содержится информация о порядке содержания таких граждан, а также военнопленных.
В случае принятия законопроекта СБУ будет докладывать о таких лицах генштабу ВС «с целью решения им вопроса об интернировании». Предполагается, что местные администрации будут определять места для их поселения и заниматься их содержанием.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
— Отселение на время войны: в Киеве создали законопроект о россиянах
— Киев направил РФ ноту протеста из-за указа о документах жителей Донбасса