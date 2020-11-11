Правительство Украины предложило отселять «представляющих угрозу» россиян

Украинское правительство подготовило законопроект, который предполагает принудительное отселение граждан России на время обострения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ был направлен на рассмотрение в Верховную раду Украины.

В нем уточняется, что вопрос отселения будет касаться тех россиян, кого Служба безопасности страны определит как «угрожающих нацбезопасности». Кроме того, там содержится информация о порядке содержания таких граждан, а также военнопленных.

В случае принятия законопроекта СБУ будет докладывать о таких лицах генштабу ВС «с целью решения им вопроса об интернировании». Предполагается, что местные администрации будут определять места для их поселения и заниматься их содержанием.

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