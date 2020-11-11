Токсиколог рассказал об особенностях дезинфекции помещений от вирусов

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал об особенностях проводимой антивирусной обработки помещений. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что дезинфекция жилых и коммерческих помещений, а также улиц города проводится разрешенными для оборота веществами. По его словам, их токсичность является полностью изученной.

«Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться», — сказал Водовозов.

При этом врач уточнил, что группы используемых в открытых и закрытых пространствах различаются, поэтому сильно пахнущие вещества, которые применялись в слабо проветриваемых помещениях, могут теоретически навредить людям.

Он заключил, что детские помещения проходят обработку по особенным правилам.

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