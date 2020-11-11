Россиян предупредили о похолоданиях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре и на севере европейской части России температурный режим соответствует норме, а в южных регионах страны ожидаются похолодания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к концу недели столбики термометров на юге европейской части России опустятся на 2°С — 4°С. При этом в Приволжском федеральном округе ожидается снижение температуры на 6°С — 7°С.

Вильфанд уточнил, что причиной такой смены погодных условий является антициклон. Кроме того, он отметил, что к концу недели похолодания следует ожидать жителям Саратовской и Нижегородской областей, а также Башкиркостана.

Синоптик добавил, что в Астраханской области температура воздуха днем будет находиться на уровне 0°С, снижение температуры прогнозируется и на Урале.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.