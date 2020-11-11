РБК: Москва может остаться без новогодних гуляний

Жители Москвы могут остаться без новогодних городских мероприятий из-за продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правительственные источники.

Собеседники уточнили, что речь идет о рождественских ярмарках, фестивалях и новогодних гуляниях.

В прошлом году москвичи и гости столицы установили рекорд по посещаемости новогодних мероприятий. Так, в декабре и январе ярмарки, базары и фестивали посетили свыше 26 млн человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, с 13 ноября на два месяца останавливается работа ночных клубов, ресторанов и других развлекательных заведений с 23.00 до 6.00. Также были введены ограничения на работу кинотеатров. Все культурные, развлекательные и другие мероприятия с участием зрителей также стали запрещены.

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