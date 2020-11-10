Путин объявил минуту молчания в память о погибших над Арменией летчиках

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания по погибшим в небе над Арменией российским летчикам, передает РИА «Новости».

Перед этим глава государства попросил министра обороны Сергея Шойгу оказать помощь семьям погибших.

«Почтим минутой молчания их память», — добавил Путин и встал из-за стола.

9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело по ст. 342.2 (халатное отношение к службе — гибель двух и более человек по неосторожности во время войны, или боевых действий).

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