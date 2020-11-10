Горящий ангар обрушился в Москве

В ангаре на севере Москвы произошел пожар, который привел к обрушению конструкции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.

В настоящее время ангар горит на площади около 200 кв. м, указано в сообщении.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, заявил источник агентства в правоохранительных органах.

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