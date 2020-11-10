Власти ожидают, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшится

Власти Москвы ожидают, что ситуация с коронавирусом в городе ухудшится. Это следует из указа мэра Сергея Собянина.

«В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — говорится в документе.

Подчеркивается, что в то же время растет число болеющих ОРВИ, что создает дополнительную нагрузку на столичное здравоохранение.

В столице коронавирусом заразились 481 068, выздоровели 346 889, скончались 7 429 человек. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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