Жителя Алтая арестовали за попытку отрубить руки бывшей жене

Жителя Республики Алтай арестовали за попутку отрубить топором руки бывшей жене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По информации ведомства, женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. Там ее встретил бывший муж, с которым она недавно развелась. Мужчина попросил ее вернуться, но, получив отказ, несколько раз ударил экс-супругу кулаком по лицу. После этого имеющимся при себе топором нанес по рукам своей жертвы по меньше мере семь ударов, как обухом, так и острием. После случившегося злоумышленник забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Отмечается, что мужчина задержан, ранее он уже был судим. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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